© Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpaDer Rüstungskonzern KNDS will an die Börse. Doch ein Streit zwischen Berlin und Paris und Zweifel an einem Großprojekt bringen die Bewertung ins Rutschen.Nicht nur in den USA ist in den vergangenen Wochen das IPO-Fieber ausgebrochen, das mit dem erfolgreichen IPO von SpaceX am Freitag seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Auch in Deutschland steht in den kommenden Wochen der Börsengang des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS auf dem Programm. Doch nun gibt es Grund ist ein Machtkampf zwischen dem Unternehmen und der deutschen Bundesregierung, der die erwartete Marktbewertung bereits spürbar gedrückt hat. Die Bundesregierung hat angekündigt, 40 Prozent des deutsch-französischen …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE