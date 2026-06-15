Die SpaceX-IPO entfacht einen neuen Rohstoffboom - warum Seltene Erden und Niobium gefragt sind

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Die Begeisterung rund um einen möglichen Börsengang von SpaceX breitet sich derzeit weit über die Technologiebranche hinaus auf einen deutlich größeren Teil des Kapitalmarktes aus.

Während Privatanleger in Deutschland, Großbritannien und ganz Europa um Zugang zu dem kämpfen, was zum größten Börsengang der Geschichte werden könnte, richtet sich die Aufmerksamkeit naturgemäß auf Raketen, Satellitennetzwerke und Elon Musks langfristige Vision einer Expansion der Menschheit über die Erde hinaus.

Hinter jedem Raketenstart verbirgt sich jedoch eine weniger spektakuläre, aber ebenso entscheidende Realität. Das zukünftige Wachstum der Weltraumwirtschaft wird nicht allein von technologischen Durchbrüchen abhängen, sondern auch vom sicheren Zugang zu den strategischen Rohstoffen, die für den Bau von Raketen, Satelliten und modernen Luft- und Raumfahrtsystemen benötigt werden.

Genau diese Erkenntnis rückt Seltene Erden und Niob zunehmend in den Fokus der Investoren.

Die Raumfahrtwirtschaft beginnt im Boden

Analysen von Morgan Stanley zur aufstrebenden Weltraumwirtschaft verdeutlichen einen einfachen, aber häufig übersehenen Zusammenhang: Jede bedeutende Anwendung im Weltraumsektor beginnt mit Rohstoffen aus dem Bergbau.

Moderne Raketenantriebe benötigen Speziallegierungen, die extremen Temperaturen und Belastungen standhalten können. Satelliten sind auf leistungsstarke Permanentmagnete aus Seltenen Erden für Steuerungs-, Kommunikations- und Präzisionssysteme angewiesen. Luft- und Raumfahrtunternehmen setzen zunehmend auf Hochleistungsmetalle, um Festigkeit zu erhöhen und gleichzeitig Gewicht einzusparen.

Mit der Ausweitung kommerzieller Raumfahrtaktivitäten dürfte auch die Nachfrage nach diesen kritischen Rohstoffen weiter steigen.

Damit könnte sich die Investmentchance weit über Raketenhersteller und Satellitenbetreiber hinaus erstrecken und jene Unternehmen einschließen, die die Rohstoffe für das künftige Wachstum der Branche liefern.

Seltene Erden rücken wieder in den strategischen Fokus

Die strategische Bedeutung Seltener Erden hat sich im Verlauf des Jahres 2026 weiter verstärkt. Regierungen und Industrieunternehmen treiben den Aufbau von Lieferketten außerhalb Chinas mit hoher Geschwindigkeit voran.

Jüngste Abnahmevereinbarungen in westlichen Märkten haben Preisuntergrenzen für NdPr - eine der wichtigsten Magnetmetall-Kombinationen aus Neodym und Praseodym - etabliert. Gleichzeitig steht die Versorgungssicherheit in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Industrie zunehmend im Mittelpunkt politischer Strategien. Macquarie Research verweist inzwischen auf einen zweigeteilten Markt, in dem nicht-chinesische Lieferketten eine wachsende strategische Prämie erzielen.

Anleger, die von diesem Trend profitieren möchten, konzentrierten sich bislang vor allem auf etablierte Produzenten wie Lynas Rare Earths oder MP Materials.

Zunehmend richtet sich der Blick jedoch auf Entwicklungsprojekte, die künftig zu bedeutenden Lieferanten aufsteigen könnten.

Das Araxá-Projekt von St George gewinnt an Dynamik

Zu den Unternehmen, die in diesem Umfeld verstärkt Aufmerksamkeit erhalten, zählt St George Mining.

Das australische Unternehmen hat sich durch die rasche Entwicklung seines vollständig kontrollierten Araxá-Projekts in Brasilien zunehmend als wichtiger Akteur positioniert.

Araxá befindet sich direkt neben den Betrieben des weltweit führenden Niob-Produzenten CBMM und liegt in einer der bedeutendsten Niob-Regionen der Welt. Die Region verfügt über eine etablierte Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und politische Unterstützung für die Entwicklung neuer Bergbauprojekte.

Seit der Übernahme Anfang 2025 hat St George Mining die Ressource kontinuierlich erweitert und aufgewertet sowie parallel wichtige Entwicklungsstudien vorangetrieben.

Mit dem Ressourcenupdate vom März 2026 meldete das Unternehmen eine Lagerstätte von globaler Bedeutung mit 70,9 Millionen Tonnen bei durchschnittlich 4,06% TREO sowie einer umfangreichen Niob-Ressource. Damit zählt Araxá zu den größeren Seltene-Erden-Projekten außerhalb Chinas und etabliert St George als einen bemerkenswerten Akteur im Bereich kritischer Rohstoffe.

Seltene Erden und Niob in einem Projekt

Besonders interessant ist Araxá aufgrund seiner Kombination aus zwei Rohstoffgruppen, die zunehmend als strategisch eingestuft werden.

Seltene Erden sind unverzichtbar für moderne Elektronik, Permanentmagnete und zahlreiche Verteidigungsanwendungen. Niob wiederum spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung hochfester Spezialstähle und Hochleistungslegierungen, die in der Luft- und Raumfahrt, im Energiesektor und in modernen Fertigungsprozessen eingesetzt werden.

Nur wenige Entwicklungsprojekte bieten Investoren Zugang zu beiden Rohstoffgruppen in einer vergleichbaren Größenordnung.

Die jüngsten Bohrergebnisse unterstreichen das Potenzial des Projekts zusätzlich. Hochgradige Mineralisierungen reichen über die bisher definierten Ressourcengrenzen hinaus, während laufende Bohrprogramme mächtige Abschnitte ab der Oberfläche nachweisen und die Erwartung weiterer Ressourcensteigerungen stützen.

Für Investoren spielt die Größe einer Lagerstätte eine wichtige Rolle. Große mineralisierte Systeme bieten in der Regel mehr Flexibilität bei der Minenplanung, zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten und langfristiges Produktionswachstum.

Strategische Investoren steigen ein

Ebenso bedeutsam ist die wachsende Zahl strategischer Investoren, die sich an St George Mining beteiligen.

Hancock Prospecting hat sich zum größten Aktionär des Unternehmens entwickelt. Darüber hinaus hat sich Amperex Technology Limited (ATL), einer der weltweit führenden Batteriehersteller, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft direkt an St George beteiligt.

Die Transaktion verschafft ATL Zugang zum Potenzial von Araxá und stärkt gleichzeitig das Vertrauen in die langfristige Bedeutung des Projekts.

Solche Partnerschaften gewinnen im Bereich kritischer Rohstoffe zunehmend an Bedeutung. Der langfristige Erfolg wird häufig nicht nur durch die Qualität der Lagerstätte bestimmt, sondern ebenso durch den Zugang zu Kapital, Kunden und strategischen Lieferketten.

Mehr als nur ein SpaceX-Börsengang

Der mögliche Börsengang von SpaceX könnte letztlich als weit mehr als eine spektakuläre Aktienplatzierung in Erinnerung bleiben.

Er könnte sich als Katalysator erweisen, der den Blick der Investoren auf die gesamte Wertschöpfungskette der Weltraumwirtschaft erweitert - von Raketen und Satelliten bis hin zu den Rohstoffen, die deren Herstellung überhaupt ermöglichen.

Sollte dies eintreten, dürften Seltene Erden und Niob weiter an Aufmerksamkeit gewinnen. St George Mining hat sich mit dem Araxá-Projekt an der Schnittstelle dieser beiden Themen positioniert. Die Kombination aus Größe, strategischer Lage, wachsender Ressource und zunehmender institutioneller Unterstützung macht das Projekt zu einem interessanten Vertreter des Sektors.

Während Investoren zunehmend über die Raketen selbst hinausblicken, könnten jene Unternehmen, die die dafür benötigten Rohstoffe liefern, zu den aufmerksamsten Beobachtungsobjekten der nächsten Phase der Weltraumwirtschaft werden.

Quellen

https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/spacex-ipo-elektrisiert-deutsche-privatanleger

https://goldinvest.de/en/spacex-ipo-puts-commodities-in-the-spotlight-these-metals-will-determine-the-next-spaceflight-boost

https://www.stgm.com.au/

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St George Mining

Land: Australien

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