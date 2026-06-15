© Foto: DALL-ESpaceX ist an der Börse mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen $ gelandet. Damit überholt der Raumfahrtkonzern auf Anhieb Tesla und Meta. An der Wall Street beginnt die Suche nach dem nächsten großen Tech-Kürzel.Die Magnificent Seven waren lange Zeit das Maß aller Dinge. Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla und Microsoft galten als die große Machtgruppe der US-Technologiebörse. Doch jetzt ist ein neuer Spieler auf dem Parkett und er passt in keine alte Schublade. SpaceX stürmte mit dem größten Börsengang der US-Geschichte an die Nasdaq. Die Bewertung kletterte auf mehr als 2 Billionen US-Dollar. Damit ließ der Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk gleich zwei …
Enthaltene Werte: US0079031078,US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US4581401001,US5949181045,US5951121038,US67066G1040,US7960502018,US88160R1014,US30303M1027,US78392B1070,US11135F1012,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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