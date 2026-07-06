Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche kann die technologielastige Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zulegen. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial hatte zwar zum Handelsbeginn eine Rekordmarke erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Das sind die Nasdaq-Gewinner und die Kurstreiber. Halbleiterwerte legen am Montag teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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