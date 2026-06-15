Der Übernahmekampf um die Commerzbank wird härter. Vorstandschefin Bettina Orlopp wirft Unicredit vor, mit neuen Aussagen Unruhe in ein laufendes Verfahren zu bringen. Die Aktie gibt trotz freundlichem Markt nach. Für Anleger rückt damit weniger die Offerte selbst in den Fokus - sondern die Frage, wie belastbar der Zugriff der Italiener wirklich ist.- Die Commerzbank kritisiert neue Aussagen der Unicredit scharf.- Im Streit um angediente Aktien ist die Bafin eingeschaltet.- Die Aktie verliert am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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