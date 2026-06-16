© Foto: DALL-EDie neue E-Auto-Prämie sollte den Umstieg auf Elektromobilität sozial abfedern, den Absatz ankurbeln und der Autoindustrie helfen. Doch ausgerechnet chinesische Hersteller könnten zu den größten Gewinnern gehören. Deutschlands neue E-Auto-Förderung läuft. Seit dem 19. Mai können Privatpersonen Zuschüsse für neue Elektroautos, bestimmte Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerern beantragen. Der Staat zahlt je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße bis zu 6.000 Euro. Die Mittel reichen nach Angaben des Bundesumweltministeriums für geschätzt 800.000 Fahrzeuge im Zeitraum von 2026 bis 2029. Die neue Förderung wurde von den deutschen Autobauern angeregt und begrüßt. Nur wurde …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,FR0000131906,JP3633400001,DE0007664039,CNE100000296,US88160R1014,NL00150001Q9Den vollständigen Artikel lesen
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