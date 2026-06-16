Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Manches kommt dann doch nicht überraschend. Die "Einigung" zwischen USA-ISRAEL und dem IRAN gleicht einem Schattenboxen. Einmal vor, einmal zurück - so zeigen sich die Bewegungen am Handelstisch. Die Börsen reagieren entsprechend. So regiert zu Wochenanfang wieder die Hoffnung auf eine baldige Beendigung der Kriegshandlungen. Am stärksten korrigiert der Ölpreis mit knapp 5 % Verlust, nur noch 82,50 USD wird für ein Fass Brent aufgerufen. Für chemie- und transportorientierte Industrien im Bereich Food ein gutes Zeichen, entsprechend freundlich zeigen sich BASF und Bayer. Hier müssen große Mengen an Material weltweit verschifft werden, die Seewege haben operativ ein ordentliches Gewicht. Im Zuge einer nachhaltigen Sicherung von Lebensmitteln kommen immer mehr Ideen auf den Plan, die den internationalen Energie-Wahnsinn abfedern könnten. MustGrow setzt auf natürliche Bestandteile jenseits der Chemie, K+S hingegen liefert ein typisches Beispiel für die "Old-Economy" in diesem Sektor. Für Anleger bieten sich multiple Möglichkeiten auf Rendite!
Enthaltene Werte: CA62822A1030,DE000KSAG888,DE000BAY0017,DE000BASF111Den vollständigen Artikel lesen ...
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