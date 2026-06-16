EQS-News: EVERYIELD AG
/ Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung
Wien, 16. Juni 2026 - Die EverYield AG hat einen bedeutenden Meilenstein für ihre weitere Unternehmensentwicklung erreicht. Durch das verbindlich zugesagte Eigenkapital der Eigentümerseite in Höhe von EUR 10 Mio. sowie verbindliche Zeichnungszusagen von Investoren über insgesamt EUR 21,25 Mio. wurden wesentliche Voraussetzungen für die Übernahme und langfristige Sicherung des Murau-Murtal Energy Campus geschaffen.
Mit der geplanten Übernahme vollzieht EverYield einen entscheidenden strategischen Entwicklungsschritt. Innerhalb weniger Tage entwickelt sich die Gesellschaft von einer Projektentwicklungsplattform zu einem operativen Infrastrukturunternehmen mit bestehenden Cashflows, industrieller Infrastruktur und rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die wirtschaftliche Grundlage des Standorts basiert bereits heute auf profitablen Geschäftssegmeenten in den Bereichen Energie, Biomasse, Pelletproduktion, Logistik und technische Dienstleistungen. Durch die Optimierung der Unternehmensführung und die Realisierung identifizierter Synergien erwartet EverYield eine Steigerung des jährlichen Cashflows auf rund EUR 10 Mio. Damit entsteht bereits auf Basis des bestehenden Geschäftsmodells eine solide Grundlage für die Bedienung der Zinsverpflichtungen der laufenden EUR 50 Mio. Infrastructure-Anleihe.
Auf diesem Fundament plant EverYield den Ausbau des Standorts zu einer integrierten Industrie-, Energie- und Kreislaufwirtschaftsplattform. Mit den geplanten Aktivitäten in den Bereichen Klärschlamm-Monoverbrennung, Phosphorrückgewinnung und Düngemittelproduktion positioniert sich die Gesellschaft in mehreren durch europäische Regulierung und Versorgungssicherheit getriebenen Wachstumsmärkten. Der Murau-Murtal Energy Campus verbindet damit bestehende Cashflows mit langfristigem Wachstumspotenzial in den Bereichen Energie, Rohstoffsicherung und Kreislaufwirtschaft.
Die zugrunde liegenden Verhandlungen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Das finale Closing der Transaktion ist derzeit für Ende September 2026 vorgesehen.
Wesentliche Eckpunkte
• EUR 10 Mio. Eigenkapitalzusage der Eigentümerseite
Der erreichte Meilenstein bestätigt die planmäßige Umsetzung der Unternehmens-strategie und stärkt die wirtschaftliche Basis der EverYield AG nachhaltig. Gleichzeitig unterstreichen die Finanzierungszusagen das Vertrauen von Eigentümern und Investoren in die Ertragskraft des bestehenden Geschäftsmodells sowie das langfristige Entwicklungspotenzial des Murau-Murtal Energy Campus.
Parallel zur laufenden Anleiheplatzierung konnten durch die erhaltenen Finanzierungszusagen die ersten beiden Unternehmensstandorte der Gruppe in der Steiermark langfristig gesichert werden. Die Standorte erwirtschaften bereits heute ein attraktives positives EBITDA und bieten darüber hinaus erhebliche Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeiten im Rahmen der Energy-Campus-Strategie der EverYield AG.
Die Zeichnungsfrist der EverYield Infrastructure-Anleihe läuft unverändert bis zum 26. Juni 2026.
Heute startet das Management eine Roadshow mit Investorenterminen in Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, München und Wien. Interessierte Investoren können sich über das Investor-Relations-Team anmelden. Weitere Informationen unter https://everyield.at/kontakt-2/
KONTAKT
MAXIMILIAN FISCHER
MANUEL TAVERNE
Über die EVERYIELD AG
16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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