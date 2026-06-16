Mitteilung der EverYield AG:

EverYield AG sichert Cashflow starke Infrastrukturplattform und stärkt Investment-Story der laufenden EUR 50 Mio. Anleihe

Die EverYield AG hat einen bedeutenden Meilenstein für ihre weitere Unternehmensentwicklung erreicht. Durch das verbindlich zugesagte Eigenkapital der Eigentümerseite in Höhe von EUR 10 Mio. sowie verbindliche Zeichnungszusagen von Investoren über insgesamt EUR 21,25 Mio. wurden wesentliche Voraussetzungen für die Übernahme und langfristige Sicherung des Murau-Murtal Energy Campus geschaffen.

Mit der geplanten Übernahme vollzieht EverYield einen entscheidenden strategischen Entwicklungsschritt. Innerhalb weniger Tage entwickelt sich die Gesellschaft von einer Projektentwicklungsplattform zu einem operativen Infrastrukturunternehmen mit bestehenden Cashflows, industrieller Infrastruktur und rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die wirtschaftliche Grundlage des Standorts ...

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