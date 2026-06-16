Die Rheinmetall-Aktie steht seit Jahresbeginn deutlich unter Druck. Vom Hoch bei rund 1.900 € ist der Kurs deutlich zurückgegangen. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +2,6% und steht bei rund 1.170 €. Damit notiert das Papier wieder auf dem Niveau vom Frühjahr 2025. Die zentrale Frage lautet: Ist diese Korrektur gerechtfertigt oder ergibt sich hier eine Einstiegschance? Breite Aufstellung im Verteidigungssektor Rheinmetall hat seine strategische Ausrichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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