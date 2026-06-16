© Foto: JOE MARINO - newscom2,5 Billionen US-Dollar Börsenwert, Milliardenverluste und eine Bewertung zum 110-Fachen des Umsatzes: Der Hype um SpaceX kennt keine Grenzen. Heute startet zusätzlich der Optionshandel.Die Rallye der SpaceX-Aktie nimmt immer extremere Ausmaße an. Nach Kursgewinnen von mehr als 40 Prozent an den ersten beiden Handelstagen legte die Aktie am Dienstag im vorbörslichen Handel zeitweise um weitere 11 Prozent zu. Damit steuert das von Elon Musk gegründete Raumfahrt- und KI-Unternehmen auf einen Kursanstieg von mehr als 50 Prozent innerhalb von nur drei Handelstagen zu. Die Kursgewinne haben die Marktkapitalisierung von SpaceX bereits auf über 2,5 Billionen US-Dollar getrieben. Damit ist das …
Enthaltene Werte: US0231351067,US67066G1040,US8740391003,US78378X1XXX,2455711,US88160R1014,US69608A1088,US11135F1012,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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