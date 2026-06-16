Die Rheinmetall Aktie legte zu. Der Rüstungskonzern kommt bei seinen Plänen für Kamikaze Drohnen voran und stellte auf der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory eine mobile Abschussbasis vor. In einem Container können 18 Drohnen gelagert und nach oben gestartet werden. Mehrere Systeme sollen dabei gleichzeitig wie ein Schwarm abheben können.Rheinmetall treibt Drohnenpläne voran Rheinmetall baut sein Geschäft mit unbemannten Waffensystemen weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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