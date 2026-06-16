Die Zusammenarbeit unterstützt den weltweiten Einsatz fortschrittlicher Lösungen zur Lageerfassung in den Bereichen Wirtschaft, kritische Infrastruktur, Sicherheit und Behörden

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen für Industrie-, Automobil-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen, gab heute die jüngsten Lieferungen seiner IRIS-Lidar-Sensoren an Lake Fusion Technologies (LFT) LLC bekannt, da LFT und Timberline Aerospace MicroVision an Bord holen, um ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen und die Einführung fortschrittlicher Lösungen zur Lageerfassung zu beschleunigen.

MicroVision hat kürzlich IRIS-Sensoren an LFT ausgeliefert. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein, da LFT gemeinsam mit Timberline Aerospace MicroVision stärker in sein Ökosystem integriert, um die Fähigkeiten zu erweitern und die Entwicklung sowie die Bereitstellung integrierter IRIS-Sensorpakete zu beschleunigen. Der Einsatz wird die fortlaufenden Entwicklungs- und Validierungsaktivitäten von LFT unterstützen, während das Unternehmen Lösungen vorantreibt, die für eine verbesserte Lageerfassung aus der Luft, Infrastrukturüberwachung und intelligente Wahrnehmungsfähigkeiten in einer Reihe von kommerziellen und staatlichen Anwendungen ausgelegt sind.

Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft spielt Timberline Aerospace eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Einführung, Integration und FAA-Zertifizierung der Lageerfassungsplattform von LFT in zivilen und staatlichen Märkten weltweit. Gemeinsam arbeiten LFT und Timberline Aerospace aktiv mit MicroVision zusammen, um die Integrationsbemühungen zu beschleunigen, die Einführungswege zu optimieren und die Bereitstellung sensorgestützter Lösungen zu skalieren. Diese Zusammenarbeit soll eine breitere und schnellere Einführung der IRIS-Lidar-Sensoren von MicroVision als grundlegende Wahrnehmungstechnologie für diese Plattformen unterstützen.

Die Unternehmen arbeiten zudem gemeinsam daran, den IRIS-Sensor von MicroVision als primäre Lidar-Komponente innerhalb der Plattformarchitektur von LFT weiter zu etablieren. Dies untermauert die strategische Entscheidung von LFT und Timberline Aerospace, MicroVision an Bord zu holen, um der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken, zuverlässigen Wahrnehmungstechnologien in komplexen Einsatzumgebungen gerecht zu werden.

"Unternehmen, die in kritischen Umgebungen tätig sind, benötigen Wahrnehmungslösungen, die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit vereinen", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. "Wir freuen uns, von Lake Fusion Technologies LLC und Timberline Aerospace als Teil ihres wachsenden Ökosystems aufgenommen zu werden und ihre Bemühungen zu unterstützen, den weltweiten Einsatz fortschrittlicher Lösungen zur Lageerfassung zu beschleunigen."

Lake Fusion Technologies LLC entwickelt fortschrittliche Sensor- und Intelligence-Lösungen, die Kunden dabei helfen sollen, ihr operatives Lagebewusstsein, die Asset-Überwachung und die Entscheidungsfindung in dynamischen Umgebungen zu verbessern. Durch den Einsatz von Lidar, künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Analysen ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden ein umfassenderes Verständnis der physischen Welt um sie herum.

"Die Aufnahme von MicroVision stärkt unsere Fähigkeit, die Bereitstellung unserer IRIS-Sensorpakete auszuweiten und zu beschleunigen", sagte Christian Meyer, CEO der LFT Group. "In Kombination mit der Reichweite und der Bereitstellungskompetenz von Timberline Aerospace versetzt uns diese Zusammenarbeit in die Lage, fortschrittliche Fähigkeiten zur Lageerfassung sowohl im kommerziellen als auch im staatlichen Sektor rasch bereitzustellen."

"Wir freuen uns, MicroVision in unseren Reihen willkommen zu heißen, da die Nachfrage nach den Geräten und Sensorpaketen von LFT weiter zunimmt", sagte Tyson Davis, President von Timberline Aerospace und Timberline Helicopters Inc. "Die Einbindung von MicroVision verbessert unsere Fähigkeit, Kundenimplementierungen zu beschleunigen und die Verfügbarkeit fortschrittlicher Sensorlösungen zu erweitern. Wir sehen eine starke Übereinstimmung zwischen der Plattform von LFT und der Lidar-Technologie von MicroVision bei der Erfüllung der Anforderungen in missionskritischen Umgebungen."

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der übergeordneten Lidar-2.0-Strategie von MicroVision, deren Schwerpunkt auf der Bereitstellung kompletter Wahrnehmungslösungen liegt, die über die Hardware hinausgehen und reale Kundenimplementierungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur und aufstrebende autonome Märkte unterstützen.

Da Unternehmen zunehmend nach Technologien suchen, die physische Umgebungen in verwertbare Informationen umwandeln können, spielt Hochleistungs-Lidar weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung präziser Erkennung, Klassifizierung, Verfolgung und Überwachung.

"Eines der Kernprinzipien von Lidar 2.0 ist der Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen, die sich von der Evaluierung über die Implementierung bis hin zur langfristigen Plattformintegration entwickeln", fügte DeVos hinzu. "Die Zusammenarbeit zwischen MicroVision, Lake Fusion Technologies und Timberline Aerospace zeigt, wie unsere Technologie skalierbare Lösungen ermöglicht, die effizient von der Entwicklung in den realen Einsatz übergehen."

Diese Ankündigung ist ein weiteres Beispiel für die wachsende Dynamik von MicroVision in den Bereichen Industrie, Sicherheit und neue Anwendungsbereiche, in denen Kunden zunehmend fortschrittliche Wahrnehmungstechnologien einsetzen, um Sicherheit, Effizienz und Betriebsleistung zu verbessern.

Über Lake Fusion Technologies

LAKE FUSION Technologies (LFT) entwickelt fortschrittliche Wahrnehmungs-, Situationsbewusstseins- und Sicherheitssysteme für die Luftfahrt, Verteidigung, autonome Mobilität und kritische Infrastruktur. Durch die Kombination von LiDAR, Sensorfusion, künstlicher Intelligenz und sicherheitskritischer Software wandelt LFT komplexe Umgebungsdaten in verwertbare Lageerkenntnisse um und hilft Betreibern und autonomen Systemen, unter anspruchsvollen realen Bedingungen bessere Entscheidungen zu treffen.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich LFT darauf, eine führende Rolle im Bereich zuverlässiger Umgebungsintelligenz für bemannte und autonome Plattformen einzunehmen. Die Technologien des Unternehmens sind darauf ausgelegt, Sicherheit, Ausfallsicherheit und operative Effektivität zu verbessern, sodass Flugzeuge, Fahrzeuge und kritische Systeme in immer komplexer werdenden Umgebungen mit größerer Zuversicht operieren können.

Über Timberline Aerospace

Timberline Aerospace bietet fortschrittliche Lösungen für die Integration und den Einsatz in der Luftfahrt, die kommerzielle, industrielle und staatliche Operationen weltweit unterstützen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, die schnelle Integration und Skalierung fortschrittlicher Sensor-, Informations- und Überwachungstechnologien in komplexen und dynamischen Umgebungen zu ermöglichen.

Durch die Nutzung seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Luftplattformen, Systemintegration und missionskritische Operationen hilft Timberline Aerospace seinen Kunden, das Situationsbewusstsein zu stärken, die operative Effizienz zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung innovativer, zuverlässiger Lösungen verschrieben, die den sich wandelnden Anforderungen moderner Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen gerecht werden.

Über Timberline Helicopters Inc.

Timberline Helicopters Inc. ist ein führender Anbieter spezialisierter Hubschrauberdienste und bietet präzise Luftunterstützung für Kunden aus Wirtschaft, Industrie und Behörden. Mit umfassender Erfahrung in der Versorgungs- bzw. Utility-Luftfahrt, im Transport von Außenlasten und bei missionskritischen Flugdiensten unterstützt das Unternehmen ein breites Spektrum an Anwendungen, darunter Infrastrukturentwicklung, Ressourcenmanagement und Katastropheneinsätze.

Timberline Helicopters Inc. ist für seine operative Exzellenz und seinen sicherheitsorientierten Ansatz bekannt und kombiniert hochqualifizierte Flugbesatzungen, fortschrittliche Flugzeugkapazitäten und bewährte Logistikkompetenz, um komplexe Missionen in anspruchsvollen Umgebungen durchzuführen. Die umfassenden Fähigkeiten des Unternehmens werden durch seine FAA Part 145-zertifizierte Reparatur- und Wartungsstation weiter gestärkt, die umfassende Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) ermöglicht, die ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft gewährleisten.

Über MicroVision

MicroVision definiert die nächste Generation Lidar-basierter Wahrnehmungslösungen für die Automobil-, Industrie- sowie Sicherheits- und Verteidigungsmärkte. Während die Branche den Schritt vom Proof-of-Concept hin zu Wertschöpfung, Einsatz und Kommerzialisierung vollzieht, liefert MicroVision integrierte Hardware- und Softwarelösungen, die auf Leistung im realen Einsatz, Zuverlässigkeit nach Automobilstandard und wirtschaftliche Skalierbarkeit ausgelegt sind. Mit Entwicklungszentren in den USA und Deutschland ist MicroVision branchenführend hinsichtlich der Tiefe und Breite seines Portfolios, das sowohl Kurz- als auch Langstrecken-Lidar-Lösungen umfasst.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microvision.com, auf Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

MVIS@darrowir.com

Ansprechpartnerin für Medien

Heidi Davidson - für MicroVision

heidi@galvanizeworldwide.com

(914) 441-6862

QUELLE: MicroVision, Inc.

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