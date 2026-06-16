Die Reform der privaten Altersvorsorge ist nun schon seit einigen Wochen beschlossene Sache - und die Versicherer bekennen sich nach und nach zu ihren Plänen für die neue Produktwelt. Die Allianz hat sich nun gemeldet mit einem Bekenntnis, für alle Produktkategorien ein Angebot bereitzustellen. Am 01.01.2027 beginnt eine neue Ära für die staatlich geförderte private Altersvorsorge. Riester ist dann offiziell ersetzt durch das von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil vorangebrachte und ursprünglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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