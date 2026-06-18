Die Allianz-Aktie nimmt Kurs auf ihr Rekordhoch aus dem Jahr 2000. Heute kletterte das Papier erstmals seit Langem wieder über die Marke von 400,00 Euro. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch ist nur noch eine Frage von Cent - und charttechnisch eine spannende Ausgangslage.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz-Aktie springt über 400,00 Euro (Spitze 401,60 Euro).• Rekordhoch von 402,66 Euro aus dem Jahr 2000 nur noch haarscharf entfernt.• Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre ein massives Kaufsignal.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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