Heute Abend hält die Wall Street den Atem an - die Federal Reserve entscheidet, und die Märkte tanzen nach ihrer Pfeife.Der Mittwoch gehört der US-Notenbank: Um 20:00 Uhr verkündet die Federal Reserve ihren mit Spannung erwarteten Zinsentscheid - das marktbewegenste Ereignis der Woche. Kurz zuvor liefern US-Einzelhandelsumsätze und finale Eurozone-Inflationsdaten für Mai die letzten Orientierungsmarken vor dem großen Moment. Im deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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