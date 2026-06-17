Der weltweite Bedarf an Rechenleistung nimmt dramatisch zu, angetrieben vor allem durch immer anspruchsvollere Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Nach aktuellen Prognosen von Gartner dürfte die benötigte Leistung von Rechenzentren von 104 GW auf 132 GW anwachsen und bis zum Ende des Jahrzehnts sogar auf rund 290 GW steigen. Damit entwickelt sich die Energieversorgung zunehmend zu einem strategischen Faktor, da Stromverfügbarkeit den Ausbau neuer KI-Kapazitäten immer stärker begrenzt. Besonders die großen Hyperscaler tragen den Großteil dieses Wachstums und setzen häufig auf eigene Energiequellen wie Gasturbinen, anstatt sich ausschließlich auf öffentliche Stromnetze zu verlassen. Gleichzeitig zeichnet sich ein neuer, tech-getriebener Investitionszyklus ab, da KI-Rechenzentren neben Strom auch Kühlung sowie energieeffizienter Hardware benötigen. Der Sektor ist wachgerüttelt, die Preise steigen bereits seit Monaten. Für Investoren spiegeln hohe Aktienkurse die Nöte von Morgen, die Bewegung dürfte daher noch munter weitergehen. Hier ein paar Ideen.
Enthaltene Werte: NL0010872388,DE0006231004,DE000A0WMPJ6,US0079031078Den vollständigen Artikel lesen ...
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