Tech wackelt, Gold glänzt: Wohin rotiert das Smart Money jetzt?

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Historisch hohe Bewertungen bei Tech-Aktien, schwindende Ertragskraft und eine spürbare Abschwächung der KI-Sonderkonjunktur - am US-Aktienmarkt deutet sich ein Ende des KI-Hypes an.

Während führende Technologiewerte deutlich an Dynamik verlieren, werden andere Branchen wieder interessant. Wie etwa Gold. Unterstützt durch die anhaltend hohe Zentralbanknachfrage - globale Notenbanken kauften laut World Gold Council im Jahr 2025 rund 863 t Gold - rückt das Edelmetall wieder als sicherer Hafen in den Fokus. Renommierte Bankhäuser wie Deutsche Bank oder J.P. Morgan prognostizieren bereits einen zyklischen Aufschwung des Edelmetalls auf bis zu USD 6.000 je Unze. Diese Sektor-Rotation begünstigt insbesondere unterbewertete Explorationsunternehmen in politisch stabilen Regionen. Wir stellen einen spannenden Wert mit einem vielversprechenden Projekt in den USA vor.

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Intel: Operativer Druck erzwingt Smart-Capital-Modell

Intel bedient als integrierter Chiphersteller den PC- und Servermarkt mit eigenen Prozessoren und tritt darüber hinaus als Auftragsfertiger für externe Chipdesigner auf. Um die Bilanz angesichts hoher operativer Verluste im Foundry-Geschäft zu entlasten, setzt der Konzern unter der Führung von Lip-Bu Tan auf ein Smart-Capital-Modell. Infolge geänderter Markterwartungen hat das Management die Projekte in Deutschland und Polen trotz hoher Subventionen abgesagt und bündelt die europäische Fertigung in Irland. Finanziell stützte die Beteiligung der US-Regierung den Konzern, indem sie Subventionszusagen in eine direkte staatliche Eigenkapitalbeteiligung von rund 10% umwandelte. Dennoch belasten enorme Abschreibungen auf im Bau befindliche Anlagen die Profitabilität, was im ersten Quartal 2026 zu einem GAAP-Nettoverlust von USD 3,73 Mrd. führte.

Marvell Technology: KI-Auftragsschub und kollabierende Margen

Marvell Technology bietet Lösungen rund um Daten-Infrastruktur und Halbleiter. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2026 kletterte durch robuste Auftragseingänge bei elektro-optischen Netzwerkschnittstellen auf einen Rekordwert von 8,195 Mrd. USD. Die detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 zeigt allerdings, wie anfällig der Chip-Designer bei Gegenwind ist: Der Reingewinn sank deutlich auf nur noch 34,5 Mio. USD, während die Nettogewinnmarge von 9,4% auf 1,4% kollabierte. Verantwortlich für diesen Einbruch war ein einmaliger M&A Aufwand. Auch hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden von Aktionären zunehmend kritisch gesehen. Ob sich diese Ausgaben nach Jahren des KI-Hypes materialisieren, bleibt für viele Beobachter fraglich. Genau diese Unsicherheit treibt Kapital in reale Sachwerte - allen voran Gold.

Lahontan Gold: Millionen-Unzen-Lagerstätte in entscheidender Phase

Das kanadische Bergbauunternehmen Lahontan Gold erschließt über seine US-amerikanischen Tochtergesellschaften die historische Goldmine Santa Fe im Walker-Lane-Trend im US-Bundesstaat Nevada. Die Ressourcenschätzung weist für das Projekt indizierte Ressourcen von 1.539.000 Unzen Goldäquivalent mit einem Gehalt von 0,99 g/t Au Eq auf. Die abgeleiteten Ressourcen umfassen zusätzliche 411.000 Unzen Au Eq mit einem Gehalt von 0,76 g/t Au Eq.

Die im ersten Halbjahr angelaufene Bohrkampagne untermauert die Wirtschaftlichkeit des geplanten Haufenlaugungsverfahrens durch hochgradige Ergebnisse. Das Bohrloch CAL26-02C lieferte einen Gehalt von 0,44 g/t Au Eq über 90,8 m, inklusive eines Kernbereichs von 1,22 g/t Au Eq über 12,3 m. Auf dem westlichen Satellitenprojekt West Santa Fe bestätigte das Bohrloch WSF25-03R herausragende 1,94 g/t Au Eq über 41,2 m direkt unter der Oberfläche. Für das geplante Haufenlaugungsverfahren sind das vielversprechende Ergebnisse und machen einen zügigen Produktionsstart wahrscheinlicher.

Starker Chart - Lahontan Gold nimmt Fahrt auf.



Lahontan macht Ernst: Kosteneffizienz, Netto-Schuldenfreiheit und strategischer Umbau im Management

Die vorläufige ökonomische Machbarkeitsstudie (PEA) sieht einen klassischen Tagebaubetrieb mit einer Verarbeitungskapazität von 12.500 t Erz pro Tag vor. Das Ingenieursbüro Kappes, Cassiday & Associates hat das Projekt auf wirtschaftliche Tragfähigkeit geprüft und ermittelt einen After-Tax-Projektwert (NPV5) von 200 Mio. USD bei einem internen Zinsfuß von 34,2% - kalkuliert auf Basis damaliger Goldpreise. Angesichts des zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Goldpreises dürfte sich dieser Projektwert bei einer aktualisierten PEA erheblich verbessern. Zur Vorbereitung des geplanten Minenbaus vollzog das Unternehmen, das über rund 13 Mio. CAD an Barmitteln verfügt, eine gezielte Neuausrichtung im Management. Das Board rekrutierte die namhaften Bergbau-Spezialisten Shane Williams und Evan Pelletier, die umfassende operative Erfahrung bei der schnellen Inbetriebnahme von Haufenlaugungsminen mitbringen.

Fazit: Gute Argumente für antizyklischen Einstieg - jetzt von Tech zu Gold?

Die schwindenden Reserven der großen Goldproduzenten haben eine Konsolidierungswelle im Sektor ausgelöst, wobei Käufer im Mittel zweistellige Übernahmeprämien zu den letzten Marktbewertungen bezahlen. Als Blaupausen dienen Transaktionen wie die 1,7 Mrd. USD schwere Übernahme von SilverCrest Metals durch Coeur Mining oder der Erwerb der Pan-Goldmine in Nevada durch Minera Alamos. Während Technologietitel wie Marvell oft mit einem dreistelligen KGV hochriskant sind, wird Lahontan Gold lediglich mit rund 134 Mio. CAD bewertet. Nimmt der Goldpreis wieder Fahrt auf, dürfte die Aktie von Lahontan Gold schnell in den Fokus rücken - US-Assets dürften die erste Adresse sein, wenn Investoren von Tech in Gold umschichten, um sich angesichts der weiter unsicheren Lage defensiver aufzustellen. Investments in der Gold-Region Nevada bieten sich angesichts bestehender Infrastruktur in der Region sowie bester Rahmenbedingungen an.

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