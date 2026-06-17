Amsterdam/Chiasso - Der Online-Reiseanbieter Lastminute richtet sein Geschäft auf den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) aus und baut im Zuge einer Reorganisation rund einen Viertel seiner Stellen ab. Mit den Massnahmen will das Unternehmen effizienter werden und die Grundlage für die nächste Wachstumsphase schaffen. Die Umstrukturierung soll bis Ende 2026 umgesetzt werden und ab 2027 zu jährlichen Kosteneinsparungen von rund 16 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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