Die Intel-Aktie hat gestern rund -8,5% an Wert verloren und gerät damit nach ihrer starken Aufwärtsbewegung wieder unter Druck. Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Monate nehmen die Gewinnmitnahmen spürbar zu, während sich das kurzfristige Chartbild zunehmend eintrübt. Gleichzeitig rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus, die über den weiteren Verlauf der Korrektur entscheiden könnten. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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