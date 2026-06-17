Original-Research: GFT Technologies SE - from NuWays AG
Classification of NuWays AG to GFT Technologies SE
Banking IT remains a specialist game
We hosted GFT at our London conference, which reinforced the key pillars of the equity story:
You can download the research here: gft-technologies-se-2026-06-17-update-en-95350
For additional information visit our website: https://www.nuways-ag.com/research
Contact for questions:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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