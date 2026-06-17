FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron und PVA Tepla lauern am Mittwoch unweit ihrer Jahreshochs auf einen Chartausbruch. Dabei gewinnen Aixtron an der MDax -Spitze gut 4,5 Prozent und PVA Tepla im SDax mehr als 5 Prozent. ASML aus dem EuroStoxx 50 nähern sich wieder dem jüngsten Rekord.

Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für Aixtron zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. Aixtron-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.

Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt./ag/jha/

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