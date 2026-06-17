Die Aktie von Cambria Gold Mines gehört zweifellos zu den spekulativeren Titeln im Rohstoffsektor. Nach dem Neustart des Unternehmens und dem volatilen Kursverlauf notiert die Aktie aktuell bei knapp 1,10 CA$. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind die operativen Fortschritte - und hier gab es zuletzt ermutigende Nachrichten. Erste Bohrungen abgeschlossen Um den Goldgehalt einer Lagerstätte zuverlässig bestimmen zu können, sind umfangreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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