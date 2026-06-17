Der Sturzflug der BMW-Aktie setzt sich fort. Am Mittwoch bricht der Kurs zeitweise um mehr als -11% ein und fällt mit 60,08 € auf den tiefsten Stand seit Oktober 2020. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Abschläge damit bereits auf rund -32%. Das steckt hinter dem Ausverkauf und so sollten sich Anleger nun verhalten? Marge bricht ein, Ausblick deutlich gesenkt Grund für den Kurssturz ist eine überraschende Gewinnwarnung des bayerischen Autobauers. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de