Bayer steht vor wichtigen Entscheidungen im Glyphosat-Streit. Die UBS bleibt dennoch bei Kaufen und sieht 44 Prozent Kurspotenzial. Doch ein neues Worst-Case-Szenario droht. Bayer steht vor wichtigen Entscheidungen im Glyphosat-Streit. Die Analysten der UBS bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Das Kursziel liegt bei 52 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs. Die UBS ergänzt ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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