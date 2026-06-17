Die Bayer-Aktie konnte sich zuletzt bei 36 € stabilisieren. Am Mittwochvormittag setzt sich der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern mit einem Kursplus von +4% aber an die Spitze des DAX. Was gibt Bayer neuen Rückenwind und ist die Aktie einen Kauf wert? Das sagt die UBS Neuer Rückenwind kommt von der Schweizer Großbank UBS. Ihre Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie bei einem Kursziel von 52 €. Das entspricht einem Upside ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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