Beim Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erleben die Anleger zur Wochenmitte eine kräftige Kursrallye. Trotz anhaltender Rechtsunsicherheiten auf dem wichtigen US-Markt kletterte das Papier im heutigen Handelsverlauf an der Frankfurter Börse um 3,92 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 37,26 Euro. Mit diesem Sprung auf den höchsten Stand des laufenden Monats haben die Titel ihre zwischenzeitlichen Kursverluste seit Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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