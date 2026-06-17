Während die Commerzbank-Aktie erstmals erstmals unter den Wert der Unicredit-Offerte fällt, erläutert Filippo Aloatti, Head of Financials beim Vermögensverwalter Federated Hermes, das weitere Vorgehen von Unicredit. Die Aktie der Commerzbank ist am Dienstag erstmals unter das Tauschangebot der italienischen Großbank Unicredit gefallen. Damit erscheint die Offerte der Italiener gemessen am reinen Tauschverhältnis erstmals attraktiv. Die reguläre Angebotsfrist ist am 16. 6. abgelaufen, am 19. 6. soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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