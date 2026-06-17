Nach dem Rekord-Börsengang ist bei SpaceX am Mittwoch erstmals Sand ins Getriebe gekommen. Die Aktie gab zeitweise deutlich nach, erholte sich anschließend aber wieder etwas. Dennoch sieht es nach dem ersten Handelstag mit einem Minus aus. Kurzfristig könnte allerdings eine Fantasie stützen.Das Wichtigste kurz und knapp• SpaceX-Aktie verliert am Mittwoch zeitweise mehr als sieben Prozent,• Im Anschluss erholt sich zwar wieder, bleibt aber im Minus.• Die Indexfantasie könnte bald wieder stützen.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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