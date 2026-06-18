Das war ein starker Auftakt in einem durchaus herausfordernden Umfeld. Kurz nach Auflegung des Chip Titans Index, in dem unter anderem Chip-Riesen wie Nvidia, Intel oder Marvell Technology vertreten sind, notierte dieser knapp acht Prozent im Plus. Das Börsenjahr 2026 steht ohnehin bislang ganz im Zeichen der Halbleiterindustrie.Der Hauptgrund dafür ist die anhaltend enorme Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI). Unternehmen, Regierungen und Cloud-Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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