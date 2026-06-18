The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2026
ISIN Name
XS3226514XXX SUN.CH.HLDGS 25/26 ZO CV
XS2638903XXX EX.IMP.BK.K. 23/26 MTN
USU9841MAXXX WIPRO IT SER 21/26 REGS
CA780086ZXXX ROYAL BK CDA 23/26
DE000HLB1XXX LB.HESS.-THR.IS. 2016
XS2191013XXX ALSTRIA ANL.20/26
CH1211713XXX ROCHE KAPIT. 22/26
XS2356566XXX CIBC 21/26 FLR MTN
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
NO0012923XXX SECOP GROUP FLN 23/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2026
ISIN Name
XS3226514XXX SUN.CH.HLDGS 25/26 ZO CV
XS2638903XXX EX.IMP.BK.K. 23/26 MTN
USU9841MAXXX WIPRO IT SER 21/26 REGS
CA780086ZXXX ROYAL BK CDA 23/26
DE000HLB1XXX LB.HESS.-THR.IS. 2016
XS2191013XXX ALSTRIA ANL.20/26
CH1211713XXX ROCHE KAPIT. 22/26
XS2356566XXX CIBC 21/26 FLR MTN
AT0000A32XXX ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
NO0012923XXX SECOP GROUP FLN 23/26
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