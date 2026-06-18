© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall und Vantor wollen Europas Satellitenaufklärung stärken. Der DAX-Konzern rückt damit weiter Richtung KI, Raumfahrt und Datenkrieg.Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und der Satellitenbildanbieter Vantor gaben am Donnerstag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Verbesserung der nachrichtendienstlichen Fähigkeiten Deutschlands und anderer europäischer Nationen bekannt, wie Reuters berichtet. Das gemeinsame Ziel ist die Unterstützung der deutschen Verteidigungsanforderungen sowie bestehender und neuer europäischer Aufklärungs-, Überwachungs- und Spionageabwehrprogramme (ISR). Die Unternehmen werden die Spatial-Intelligence-Plattform von Vantor in die Führungs- und …
Enthaltene Werte: DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE