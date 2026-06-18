Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Inflationsprognose mittelfristig unverändert. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt ihren Leitzins erwartungsgemäss unverändert auf 0 %. Die SNB befindet in ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung, dass der mittelfristige Inflationsdruck gegenüber der letzten Beurteilung im März praktisch unverändert geblieben sei. Die Geldpolitik sei angemessen, um die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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