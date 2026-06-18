Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins wie erwartet bei null Prozent belassen. Die Schweizer Währungshüter sehen trotz leicht gestiegener Inflation keinen Handlungsbedarf beim Leitzins. Sie wollen bei Bedarf aber weiterhin am Devisenmarkt eingreifen, um eine zu starke Aufwertung des Frankens zu verhindern. «Unsere Geldpolitik ist angemessen, um die Inflation im Bereich der Preisstabilität zu halten, und sie stützt die Wirtschaftsentwicklung», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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