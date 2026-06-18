SNB hält am Nullzins festDie Schweizerische Nationalbank (SNB ) hat an ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung vom Juni den Leitzins erwartungsgemäss bei 0% belassen. Der Fokus der Sitzung lag damit weniger auf dem Zinsentscheid als auf der Kommunikation zur Inflationsentwicklung, zur Frankenstärke und zur Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen. Für die Finanzmärkte war entscheidend, dass die SNB ihre Einschätzung zur Preisentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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