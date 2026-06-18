Zürich - Mit «spektakulär unspektakulär» lässt sich die diesmalige Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) beschreiben. Die obersten Währungshüter halten an ihrer Nullzins-Politik fest, und selbst bei den Devisenmarktinterventionen scheint der Druck etwas raus. Was hat die SNB entschieden?Der Leitzins bleibt bei 0,00 Prozent. Damit setzt die SNB ihre Nullzins-Politik weiter fort. Auf das aktuelle Niveau hatten die Währungshüter den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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