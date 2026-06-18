München (ots) -Pünktlich zu den Gruppenspielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt McDonald's Deutschland für zusätzliche Highlights in den Restaurants. Gäste können sich ab sofort auf einen exklusiven Schweinsteiger-Sammelbecher und ein besonderes Public Viewing-Format als Pyjama-Party freuen.Seit dem Start der aktuellen Sommerkampagne rund um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 begeistert McDonald's Deutschland seine Fans mit Cups verschiedener Fußballlegenden, darunter Lamine Yamal, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry und Heung-Min Son. Auch das beliebte McDonald's Maskottchen Grimace ist mit seinem eigenen Becher Teil der Serie. Doch mit dem aufkommenden Fußballfieber äußerten viele Fans den Wunsch nach einer zusätzlichen deutschen Legende. Dem kommt McDonald's Deutschland nun nach: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger erhält sein eigenes exklusives Becherdesign für das McDonald's FIFA WM Menü und erweitert damit die limitierte Cup-Kollektion legendärer Fußballpersönlichkeiten. Der exklusive Schweinsteiger Sammelbecher ist ab sofort, solange der Vorrat reicht, über den Kauf eines der FIFA WM Menüs in teilnehmenden McDonald's Restaurants oder über eine Bestellung über McDelivery erhältlich."Wir alle haben schöne Erinnerungen mit Freunden und Familie bei McDonald's, an die wir gerne zurückdenken. Nun Teil dieser Kampagne zu sein ist deshalb etwas ganz Besonderes für mich - mit einem eigenen FIFA Cup, der viele meiner wichtigsten Momente - wie den WM-Titel - aufgreift", sagt Bastian Schweinsteiger. "Ich freue mich sehr, wenn mein Cup in einigen Haushalten nun mit von der Partie ist, wenn wir beim Verfolgen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 neue positive Erinnerungen kreieren."Drei ikonische Momente einer deutschen LegendeDer neue Sammelbecher zeigt Motive, die eng mit der Karriere von Bastian Schweinsteiger verbunden sind: als Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2014 mit dem ikonischen Pokal, eine Szene seines legendären Zweikampfes im Finale gegen Argentinien sowie eine Hommage an seine Leidenschaft für den Skisport, die ihn bereits vor seiner Profikarriere im Fußball geprägt hat.Damit ergänzt Schweinsteiger die internationale Cup-Kollektion um ein nationales Highlight und bringt ein Stück deutsche Fußballgeschichte in die McDonald's Restaurants.Zum Launch des neuen Cups wird es unter anderem ein Gewinnspiel auf Instagram geben. Fans haben die Chance auf exklusives, von Schweinsteiger signiertes, Merchandise, indem sie den Gewinnspiel-Beitrag am Montag, 22. Juni, kommentieren.Noch mehr Fußballmomente für FansMit einer Pyjama Watchparty setzt McDonald's ein weiteres Highlight zur FIFA-WM: Aufgrund der späten Übertragungszeiten wird es zum Gruppenspiel Ecuador - Deutschland am 25. Juni, sowie für die folgenden Spiele in der Nacht des 26. Juni, darunter auch Türkei - USA, bis zum frühen Morgen im Berliner McDonald's Restaurant im Europa Center eine Pyjama Watchparty geben.Ein nächtliches Fußballerlebnis, das sich an die einzigartigen Gegebenheiten der diesjährigen Weltmeisterschaft anpasst und Public Viewing neu interpretiert. Gäste können die WM-Spiele in entspannter Pyjama-Nationaltrikot-Kombination verfolgen. Das Programm ist außerdem mit Creator-Auftritten und exklusiven Aktionen gespickt.Verantwortlich für die Kampagne und Umsetzung mit Bastian Schweinsteiger ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Die Konzeptidee der Fußball-Watchparty in Berlin stammt von Jung von Matt SPORTS, die auch die Planung und Durchführung verantworten.Links zu den Videos:https://www.youtube.com/watch?v=G3FiOMDT3AUhttps://www.youtube.com/watch?v=qQk7GTkKUMsMehr zu den FIFA WM Menüs bei McDonald's Deutschland erfahren Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/sommerfifa26.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6297315