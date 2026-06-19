Europas Autowerte haben nach der jüngsten Gewinnwarnung von BMW einen schweren Stand. Experte Jose Asumendi von JPMorgan hatte die Prognosesenkung der Münchner als "Weckruf" bezeichnet. Das Jahresminus bei der BMW-Aktie summiert sich mittlerweile auf 35 Prozent.BMW hat das Vertrauen der Anleger schwer beschädigt. Die Prognosesenkung vom Dienstagabend trifft vor allem die zentrale Kennzahl des Konzerns: die Marge im Autogeschäft.Statt einer EBIT-Marge von 4 bis 6 Prozent erwartet BMW in der Autosparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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