Gestern Abend gab Blue Cap bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Janoschka AG (angekündigt am 7. Mai 2026) abgeschlossen hat und nun 100% der Anteile hält. Dies beseitigt wesentliche Ausführungsrisiken und leitet die vollständige Konsolidierung ein. Janoschka bietet weltweit Prepress-Lösungen und Druckwerkzeuge an und beschäftigt ca. 1.500 Mitarbeiter in 12 Ländern, mit einem Umsatz von ca. 90 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Die Transaktion transformiert das Maß und das Margenprofil von Blue Cap und erhöht die Exposition gegenüber dem widerstandsfähigen Verpackungssektor. Das Management bestätigte die angepasste Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 (Umsatz 170-190 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge 7,5-8,5%). Unsere Schätzungen bleiben unverändert und wir erwarten einen Umsatz von 179,3 Mio. EUR für FY26E. Das Einstiegsmultiple der Übernahme von 3-4x EV/EBITDA (mwb Schätzung) ist äußerst attraktiv. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/blue-cap-ag
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