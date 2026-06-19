Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|7,792
|7,846
|15:51
|7,798
|7,848
|15:51
Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
► Artikel lesen
|14:46
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
► Artikel lesen
|Mo
|Fortuna Mining Corp: Fortuna receives environmental OK for Diamba Sud mine
|Mo
|FORTUNA MINING CORP. - 6-K, Report of foreign issuer
|Mo
|Fortuna's Senegalese mine approved for ESIA: TSX- and NYSE-listed Fortuna Mining has received an environmental decree from ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
► Artikel lesen
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
► Artikel lesen
|Di
|Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag
|Vancouver, British Columbia - 15. Juni 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/...
► Artikel lesen
|Mo
|Gold Royalty acquires additional REN royalty for $6.25m
|Mo
|Gold Royalty Corp. - 6-K, Report of foreign issuer
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:46
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
|Mining News Flash with Vizsla Silver, Fortuna Mining and Gold Royalty
► Artikel lesen
|14:46
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
|Bergbau-Nachrichten mit Vizsla Silver, Fortuna Mining und Gold Royalty
► Artikel lesen
|Mi
|Vizsla Silver selects FLSmidth for Panuco project equipment deal
|Di
|Vizsla Silver Corp. - 6-K, Report of foreign issuer
|Di
|Vizsla Silver Corp: Vizsla Silver awarded equipment supply deal to FLS
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FORTUNA MINING CORP
|7,856
|-2,75 %
|GOLD ROYALTY CORP
|2,550
|+2,00 %
|VIZSLA SILVER CORP
|3,020
|-2,71 %