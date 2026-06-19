Nachdem der Goldpreis seit Mai von seinen Höchstständen bei 4.500 bis 4.600 US-Dollar spürbar korrigiert hat, testet das Edelmetall aktuell die Marke von rund 4.150 US-Dollar. Doch genau dieser jüngste Rücksetzer rückt den frisch umbenannten Branchenriesen, die Barrick Mining Aktie (ehemals Barrick Gold), wieder massiv in den Fokus antizyklischer Anleger. Infolgedessen beleuchten wir heute die enormen Einstiegschancen, die sich durch die historisch günstige Bewertung des Bergbau-Giganten jetzt bieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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