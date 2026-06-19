© Foto: Harald Tittel - picture alliance/dpaSchweden stellt sich gegen Teslas Fahrassistenz in Europa. Streitpunkt ist eine Funktion, die Geschwindigkeitsüberschreitungen ermöglicht.Teslas Hoffnungen auf eine europaweite Freigabe seiner Fahrassistenzsoftware "Full Self-Driving Supervised" (FSD) stoßen auf wachsenden Widerstand. Die schwedische Verkehrsverwaltung TRV empfiehlt nach eigenen Angaben, gegen die Einführung der Technologie in der Europäischen Union zu stimmen, sofern Tesla eine umstrittene Geschwindigkeitsfunktion nicht entfernt. Aus einem Schreiben der Behörde vom 30. April an den Technischen Ausschuss für Kraftfahrzeuge der Europäischen Union (TCMV), das Reuters einsehen konnte, geht hervor, dass Schweden erhebliche …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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