Nach Ablauf der regulären Frist für ihr Tauschangebot für Commerzbank-Aktionäre hat die italienische Großbank Unicredit ihre Offerte bis 3. Juli verlängert. Die Annahmequote liegt bei 12,51 Prozent, wie die Bank am Freitag mitteilte. Filippo Aloatti, Head of Financials beim Vermögensverwalter Federated Hermes, erläutert das weitere Vorgehen von Unicredit. Unicredit hat die Frist für ihre Tauschofferte für die Commerzbank bis 3. Juli verlängert. Bis Ablauf der regulären Frist am 16. 6. habe die Annahmequote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag