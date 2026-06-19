Die Stellantis-Aktie befindet sich seit dem deutlichen Kursrückgang Ende vergangenen Jahres in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Dabei pendelt der Kurs überwiegend zwischen 5,50 € und 7,00 €. Am Freitag notiert die Aktie leicht im Plus bei rund 5,60 €. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Hat die Aktie bereits einen tragfähigen Boden gefunden oder drohen weitere Rückschläge? Restrukturierungsprogramm soll die Wende bringen Wie viele andere Automobilhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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