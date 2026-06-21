Stromnetze als Schlüssel der Energiewende: Welche Rolle die EVN spielt

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Ohne Netze bleibt die Energiewende stecken

Wenn über die Energiewende gesprochen wird, stehen meist Windräder, Photovoltaikanlagen oder Batteriespeicher im Mittelpunkt. Ein Bereich wird dabei oft unterschätzt: die Stromnetze. Ohne leistungsfähige Netze kann zusätzlicher Strom aus Wind- und Solaranlagen nicht zuverlässig zu Haushalten und Unternehmen transportiert werden.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigen aktuelle Schätzungen. Für den Aus- und Umbau der österreichischen Stromnetze wird bis 2040 ein Investitionsbedarf von rund 53 Milliarden Euro genannt. Auf europäischer Ebene geht die EU-Kommission davon aus, dass bis 2030 rund 584 Milliarden Euro in Stromnetze investiert werden müssen.

Dezentrale Einspeisung verändert das System

Das Stromsystem verändert sich grundlegend. Früher wurde Strom vor allem in großen Kraftwerken erzeugt und anschließend verteilt. Heute speisen immer mehr dezentrale Anlagen Energie ins Netz ein - von Windparks über große Photovoltaikanlagen bis hin zu privaten Solaranlagen auf Hausdächern.

Österreichweit zeigt sich diese Entwicklung besonders bei Photovoltaik. Laut E-Control wurden im Jahr 2025 insgesamt 115.257 vollständige Netzanschlussanträge für PV-Anlagen gestellt. Davon entfielen 95,7 Prozent auf Netzebene 7, also auf die niedrigste Netzebene. Gerade dort entsteht damit ein erheblicher Teil des Anpassungsbedarfs.

Niederösterreich zeigt den Druck besonders deutlich

Für die EVN AG (ISIN: AT0000741053) ist diese Entwicklung besonders relevant. Der niederösterreichische Energie- und Infrastrukturdienstleister ist über Netz Niederösterreich in einem Bundesland aktiv, in dem der Ausbau erneuerbarer Energien bereits weit fortgeschritten ist.

Im Netzgebiet von Netz Niederösterreich übersteigt die installierte Einspeiseleistung die maximale Bezugsleistung bereits um fast das Dreifache. Ende 2023 waren dort 277 Windkraftanlagen mit 1.948 Megawatt sowie 115.219 Photovoltaikanlagen mit 1.655 Megawatt angeschlossen. Diese Zahlen zeigen, warum Netze nicht nur Begleitinfrastruktur sind, sondern zur Voraussetzung für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien werden.

EVN macht Netze zum Investitionsschwerpunkt

Die EVN hat den steigenden Investitionsbedarf in ihre Strategie aufgenommen. Bis 2030 plant der Konzern Investitionen von rund einer Milliarde Euro pro Jahr. Rund vier Fünftel davon sollen in Niederösterreich fließen. Schwerpunkte sind Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, Batteriespeicher, E-Ladeinfrastruktur und Trinkwasserversorgung.

Für die Stromnetze bedeutet das ein umfangreiches Ausbau- und Modernisierungsprogramm. EVN verweist unter anderem auf Investitionen in die Ökostrom-Anbindung, in Leitungsnetze und Trafostationen sowie auf den Neubau und die Erweiterung von insgesamt 55 Umspannwerken. Netz Niederösterreich nennt darüber hinaus jährlich rund 700 neue Trafostationen und etwa 1.000 Kilometer Mittel- und Niederspannungskabel.

Digitalisierung macht Netze steuerbarer

Mit neuen Leitungen allein ist es jedoch nicht getan. Je stärker Stromerzeugung und Verbrauch schwanken, desto wichtiger wird die intelligente Steuerung der Netze. Eine wichtige Grundlage dafür sind Smart Meter.

In Österreich ist der Smart-Meter-Roll-out weit fortgeschritten. Ende 2024 waren rund 6,5 Millionen Zählpunkte mit intelligenten Messgeräten ausgestattet. Das entspricht einer Ausrollungsquote von 96,9 Prozent. Die installierten Smart Meter und die dazugehörigen IT-Systeme bilden laut E-Control eine wichtige Basis für die Digitalisierung der Netzinfrastruktur.

Ergänzend investiert die EVN in Batteriespeicher und Flexibilitätslösungen. Bis 2030 soll die Batteriespeicherkapazität auf 300 MW ausgebaut werden. Ziel ist es, Erzeugung, Speicherung und Verbrauch künftig besser aufeinander abzustimmen.

Reguliertes Geschäft mit langfristiger Perspektive

Auch wirtschaftlich ist das Netzgeschäft für EVN von Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2025/26 erzielte das Segment Netze einen Außenumsatz von 454,0 Millionen Euro, ein EBITDA von 264,7 Millionen Euro und ein EBIT von 163,7 Millionen Euro.

Das regulierte Netzgeschäft bietet mehr Planbarkeit als stärker marktpreisabhängige Bereiche. Zugleich entstehen durch die Energiewende zusätzliche Investitionsmöglichkeiten, weil Verteilnetze für neue Erzeugungsanlagen, veränderte Verbrauchsmuster und höhere Anforderungen an die Versorgungssicherheit vorbereitet werden müssen.

Fazit: Netze werden zur strategischen Infrastruktur

Der Ausbau der Stromnetze zählt zu den zentralen Voraussetzungen für das Gelingen der Energiewende. In Niederösterreich zeigt sich besonders deutlich, wie eng erneuerbare Erzeugung, dezentrale Einspeisung, Speicher, E-Mobilität und Digitalisierung miteinander verbunden sind.

Für die EVN werden Stromnetze damit nicht nur zur technischen Basis der Energieversorgung, sondern zu einem wichtigen langfristigen Infrastrukturthema. Netzausbau, Digitalisierung, Speicher und Flexibilitätsmanagement greifen ineinander - und stärken die Positionierung des Unternehmens als Energie- und Infrastrukturdienstleister.

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EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at

Quellen:

Quelle: Oesterreichs Energie/EY

Quelle: EU-Kommission

Quelle: E-Control Jahresbericht Netzanschluss 2026 / Berichtsjahr 2025

Quelle: Netz Niederösterreich, Netzentwicklungsplan 2024

Quelle: EVN Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26

Quelle: APG / Netz Niederösterreich

Quelle: E-Control Smart-Meter-Monitoringbericht 2025

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