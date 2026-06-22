© Foto: Marcin Golba - NurPhotoDer Essener Baukonzern Hochtief zieht in den DAX ein - befeuert von KI-Rechenzentren und Rüstungsaufträgen. Verlierer ist die Porsche SE, die für VWs Milliardenkrise die Rechnung bekommt.Der Essener Baukonzern Hochtief ist seit Montagmorgen neu im Leitindex DAX. Platz machen muss dafür die Porsche SE, die Holdinggesellschaft der Familien Porsche und Piëch und Großaktionärin des Volkswagen-Konzerns. Sie steigt in den MDAX ab. Hochtief notiert am ersten DAX-Tag rund 0,6 Prozent im Plus. Hochtief hatte im Mai Rekordergebnisse gemeldet: hohe Gewinnzuwächse und einen historisch hohen Auftragsbestand. Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres nahezu verdreifacht, der Börsenwert kletterte auf …
Enthaltene Werte: DE0005677108,DE0006070006,DE0006219934,DE0008469XXX,DE000WAF3001,DE000PAH0038,DE0007493991,DE000A1K0235,NL0012044747Den vollständigen Artikel lesen
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