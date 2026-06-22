Mitteilung der LEEF Blattwerk GmbH:
LEEF vollzieht einen Relaunch auf Metro Markets
Die LEEF Blattwerk GmbH hat sich in der Business-to-Business-Plattform Metro Markets komplett neu aufgestellt
Es geht "Schlag auf Schlag". Nachdem LEEF / wisefood erst kürzlich bei Unite gelaunched haben, ist am vergangenen Wochenende der Relaunch bei Metro Markets finalisiert worden. Hintergrund des Relaunches war einerseits eine komplette Überarbeitung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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