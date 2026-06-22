© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaArcelorMittal und Amazon Web Services vertiefen ihre Zusammenarbeit. KI, Cloud-Technologien und CO2-ärmerer Stahl stehen dabei im Mittelpunkt.Der Stahlkonzern ArcelorMittal treibt die Digitalisierung seiner Werke gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) voran. Beide Unternehmen haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um industrielle Prozesse weltweit stärker zu automatisieren und die Effizienz in der Stahlproduktion zu steigern. Im Zentrum der Kooperation steht der Einsatz von Cloud-, Künstlicher-Intelligenz- und Edge-Technologien direkt in den Produktionsanlagen. ArcelorMittal will dafür Teile seiner Betriebs- und Informationstechnologie auf die Infrastruktur von AWS verlagern. …
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