© Foto: Robert Michael/dpaInfineon eröffnet seine neue Dresdner Chipfabrik, die größte Einzelinvestition der Konzerngeschichte. Was das für den KI-Boom bedeutet, und warum Analysten jetzt das Kursziel anheben.Infineons neue Chipfabrik in Dresden soll dem Konzern bis zu 9,8 Milliarden Euro jährliche Kapazität im Wachstumsmarkt KI-Stromversorgung bringen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Bank of America hervor, die das Papier mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 108 Euro bewertet. Die sogenannte Smart Power Fab, Infineons bislang größte Einzelinvestition, öffnet am 2. Juli offiziell ihre Tore. Das Werk in Dresden wurde 2022 mit einem geplanten Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro angekündigt und …
Enthaltene Werte: DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen
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