© Foto: Arne Dedert/dpaDie europäischen Börsen sind im Mittagshandel ins Minus zurückgefallen. Autowerte um VW fallen zurück. Hochtief legt zu. Der Ölpreis fällt zurück, während sich Gold etwas verteuert.Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel fester. Vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für Vorsicht unter den Anlegern. Der deutschen Leitindex ist im Mittagshandel wieder unter die Marke von 25.000 Punkten zurückgefallen und tendiert aktuell (12:40 Uhr) 0,2 Prozent leichter bei 24.932 Punkten. DAX-Schlusslicht ist erneut die Volkswagen-Aktie, dir durch Zweifel an den Restrukturierungsplänen für …
Enthaltene Werte: DE0006070006,DE0006231004,US50186Q2021,US67066G1040,JP3436100006,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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